2020-06-09T17:41:58+03:00
Общество

В Тамбове изменилось расписание некоторых автобусов и троллейбусов

Жителей областного центра просят обратить внимания на внесенные коррективы в движение транспорта
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, в областном центре изменилось расписание движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

С 1 июня возобновлены рейсы по троллейбусному маршруту №10 «Магистральная — ТЭЦ». Отъезд от остановки «Магистральная» в 5.42, 6.48, 7.52; от остановки «ТЭЦ» в 6.12, 7.18, 8.28. Кроме того, в Тамбове снова будет ездить автобус по маршруту № 60 «Чичерина - Московская - Центральный рынок». Выезд от остановки «Рылеева» в 5:50, 7:30, 9:00.

Также с 6 июня стало выполняться больше рейсов 6 июня по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды». Время отправления от остановочных пунктов ежедневно: «Магистральная»: 6.20/ 7.00/ 7.40/ 8.20/ 9.00/ 9.40/ 10.20/ 11.00/ 11.40/ 12.20/ 13.40/ 14.20/ 15.00/ 15.40/ 16.20/ 17.00/ 17.40/ 18.20/ 19.00; «Чистые пруды»: 7.00/ 7.40/ 8.20/ 9.00/ 9.40/ 10.20/ 11.00/ 11.40/ 12.20/ 13.00/ 14.20/ 15.00/ 15.40/ 16.20/ 17.00/ 17.40/ 18.20/ 19.00/ 19.40.

- С 8 июня скорректировано на летний период расписание движения автобусов по маршрутам № 56 «Свободная - Центральный рынок - площадь Ленина», № 57 «Свободная - Центральный рынок - площадь Ленина», - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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