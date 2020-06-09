В Тамбове косметолог изуродовала лицо клиентке

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:32:02+03:00

Теперь ей придется выплатить женщине компенсацию и штраф

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Тамбовчанка обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о возмещении вреда, причиненного здоровью, а также компенсации морального вреда и штрафа за некачественно проведенную косметическую процедуру.

Суд установил, что косметолог сделала тамбовчанке так называемые «уколы красоты» - подкожные инъекции в различные участки лица. После процедуры лицо женщины отекло и стало анемичным, ей стало трудно улыбаться, разговаривать и принимать пищу.

Чтобы исправить ситуацию, тамбовчанка вновь обратилась к косметологу, которая сделала ей рассасывающие инъекции. Однако это женщине не помогло, и она была вынуждена обратиться в больницу.

- Решением районного суда с ответчицы в пользу истицы взыскано более 90 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного ее здоровью, возмещения материальных средств, потраченных на лечение, 50% штрафа от взысканной суммы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Ответчица обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Судебной коллегией по гражданским делам Тамбовского областного суда решение районного суда оставлено без изменения, а жалоба ответчицы без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU