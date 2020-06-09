В Тамбовской области вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого пострадал человек
В Уметском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя, который работает водителем автобуса. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Установлено, что в марте прошлого года прошлого года , водитель автобуса «ПАЗ» высадил людей из салона в районе 4-го километра автодороги «Умет-Царевка» для того, чтобы заехать на подъем, а затем вновь продолжить движение вместе с пассажирами. При движении задним ходом мужчина не справился с управлением и наехал на одну из пассажиров. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы.
- Учитывая мнение государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил водителю наказание в виде одного года ограничения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU