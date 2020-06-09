Футболисты «Тамбова» продолжают готовиться к возобновлению сезона РПЛ
ФК «Тамбов» вернулся с учебно-тренировочного сбора в Казани и теперь продолжает подготовку к возобновлению сезона Тинькофф РПЛ в родном городе. К первомму официальному матчу с «Уфой», который пройдет 21 июня, игроки будут готовиться на стадионе «Спартак».
- Занятия проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Министерства здравоохранения РФ, принятых в нашей стране во время пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что ранее футболисты, тренеры и персонал «Тамбова» дважды сдавали тесты на Covid-19, которые подтвердили отсутствие зараженных, - сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"
ИСТОЧНИК KP.RU