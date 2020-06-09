2020-06-09T17:01:48+03:00
Спорт

Футболисты «Тамбова» продолжают готовиться к возобновлению сезона РПЛ

Ранее спортсмены были на сборах в Казани, а теперь вернулись тренироваться в родной город
Ксения АЛЕШИНА
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Занятия проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Минздрава РФЗанятия проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Минздрава РФ
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ФК «Тамбов» вернулся с учебно-тренировочного сбора в Казани и теперь продолжает подготовку к возобновлению сезона Тинькофф РПЛ в родном городе. К первомму официальному матчу с «Уфой», который пройдет 21 июня, игроки будут готовиться на стадионе «Спартак».

- Занятия проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Министерства здравоохранения РФ, принятых в нашей стране во время пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что ранее футболисты, тренеры и персонал «Тамбова» дважды сдавали тесты на Covid-19, которые подтвердили отсутствие зараженных, - сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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