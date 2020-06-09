2020-06-09T16:03:35+03:00
Звезды

«Пушкинский диктант» написали больше тысячи тамбовчан

Акция прошла в онлайн-формате
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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6 июня в Тамбовской области состоялась акция «Пушкинский диктант». В этом году она прошла во второй раз, а начало традиции было положено в год 220-летия поэта. Инициатором и организатором стала Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. В этом году диктант прошел в онлайн-формате, что позволило всем желающим принять в нем участие не выходя из дома.

Ровно в полдень на сайте библиотеки открылся доступ к заданию диктанта. В качестве теста были выбраны два отрывка, «взрослый) и «детский», из произведений-юбиляров года – повести «Выстрел» (1830) и поэмы «Руслан и Людмила» (1820). «Диктатором» стал актёр Тамбовского областного академического драматического театра Вячеслав Михайлович Шолохов.

Подсчитано, что одновременно диктант написали более тысячи человек из разных городов и районов Тамбовщины. К ним присоединились студенты средних специальных учебных заведений, ученики общеобразовательных школ воспитанники пришкольных лагерей и родители, другие члены их семей. Сотрудники областной и ряда муниципальных библиотек на своих рабочих местах также стали участниками диктанта.

Впервые официально «Пушкинский диктант» приобрел международный статус. Свои знания проверили 60 студентов одного из университетов Китайской народной республики, изучающих русский язык. Для них был подготовлен специальный текст, который разработала и продиктовала профессор, доктор филологических наук Антонина Щербак.

- С 7 июня началась самостоятельная проверка правильности написания диктанта с использованием оригинального текста, размещённого на сайте библиотеки, - сообщают организаторы акции. - Все, кто принял участие в региональной просветительской акции «Пушкинский диктант», независимо от оценок получат Дипломы. Для этого необходимо принести рукописный вариант диктанта в Пушкинскую или муниципальную библиотеку по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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