В Рассказово из-за большого количества заболевших коронавирусом ужесточили ограничения

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:10:05+03:00

В городе закрыли рынки, парикмахерские, а все приезжие обязаны сообщать о прибытии в местную администрацию

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В городе Рассказово до 14 июня ужесточили режим ограничений. Согласно постановлению администрации области, здесь закрыли рынки и работу магазинов непродовольственных товаров. Также запрещена работа парикмахерских, салонов красоты, работа химчисток и оказание услуг по ремонту компьютеров и предметов личного потребления хозяйственно-бытового назначения.

В постановлении сохранен пункт, который обязывает прибывших на территорию города Рассказово с территории других регионов сразу сообщать в администрацию города (телефон 8 (47531)23473, 112) о своем приезде. Исключение сделано для тех, кто приезжает в город в служебную командировку, а также проезжающих транзитом.

- Режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, - сообщает администрация города Рассказово.

По данным на 9 июня, количество заболевших коронавирусом в тамбовской области достигло 3569 человек. За последние сутки заразились еще 65 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU