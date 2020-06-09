Житель Тамбовщины угрожал односельчанину топором

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:52:22+03:00

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Участковый уполномоченный полиции Олег Беспалов из Никифоровского района предотвратил совершение тяжкого преступления. Инцидент произошел в селе Сабурово-Покровское. 39-летний мужчина схватил топор и угрожал убийством своему односельчанину. Стражу порядка удалось уговорить злоумышленника бросить топор, после чего задержал его.

- Топор, которым размахивал мужчина и угрожал убийством, был изъят. Полицейские опросили подозреваемого, пострадавшего и выяснили, что причиной послужило совершенное ранее дорожно-транспортное происшествие. 39-летний житель села Сабурово-Покровское на своем автомобиле врезался в чужой забор и повредил его. Были вызваны сотрудники ГИБДД, которые провели осмотр места аварии и составили административный протокол. Виновник аварии затаил зло на хозяина и решил отомстить. Ранним утром он пришел к его дому, и начать рубить забор. На звук вышел хозяин, которому тот стал угрожать топором, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU