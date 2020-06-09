2020-06-09T14:42:26+03:00
Общество

Тамбовчанам предлагают бесплатно привить домашних питомцев

Вакцинация пройдет 9 и 10 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Управление ветеринарии Тамбовской области организовало работу мобильных групп, которые проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства на территории Тамбова.

Сегодня, 9 июня, привить от этого заболевания своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, пересечение пр. Достоевского и ул. Нагорная (недалеко от школы), а также по адресу: ул. Киквидзе, д.106 (дворовая территория) с 16.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 10 июня по адресу: г. Тамбов, ул. Майская, д.42 (пересечение с ул. Семилетки) и ул. Полынковская, д.65 с 16.00 до 18.00.

С графиком работы выездных ветбригад можно ознакомится по ссылке https://vet.tmbreg.ru/assets/files/2020/%D0%A2%D0%9C%D0%9A05062020_0002.pdf

- Специалисты обращают внимание горожан на то, что вакцинация животных будет проводиться лишь в случае соблюдения тамбовчанами санитарных требований – ношении маски и перчаток, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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