Тамбовчанам предлагают бесплатно привить домашних питомцев
Управление ветеринарии Тамбовской области организовало работу мобильных групп, которые проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства на территории Тамбова.
Сегодня, 9 июня, привить от этого заболевания своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, пересечение пр. Достоевского и ул. Нагорная (недалеко от школы), а также по адресу: ул. Киквидзе, д.106 (дворовая территория) с 16.00 до 18.00.
Следующий выезд мобильных групп запланирован на 10 июня по адресу: г. Тамбов, ул. Майская, д.42 (пересечение с ул. Семилетки) и ул. Полынковская, д.65 с 16.00 до 18.00.
С графиком работы выездных ветбригад можно ознакомится по ссылке https://vet.tmbreg.ru/assets/files/2020/%D0%A2%D0%9C%D0%9A05062020_0002.pdf
- Специалисты обращают внимание горожан на то, что вакцинация животных будет проводиться лишь в случае соблюдения тамбовчанами санитарных требований – ношении маски и перчаток, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU