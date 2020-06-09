В Тамбовской области дядя подозревается в убийстве племянника

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:33:08+03:00

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В Моршанском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, поздно вечером 8 июня этого года, подозреваемый вместе со своим племянником распивали спиртные напитки в доме у односельчанина. Во время застолья между родственниками произошла ссора, в ходе которой дядя несколько раз ударил молодого человека в область шеи и брюшной полости. От полученных ранений 28-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, по делу ведутся следственные действия с его участием, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU