2020-06-09T11:52:52+03:00
Общество

В Тамбове откроют мемориальный знак в память о сотрудниках Пушкинской библиотеки

На ней увековечены имена 11 работников, которые участвовали в Великой Отечественной войне
Ксения АЛЕШИНА
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В День памяти и скорби, 22 июня в 14:00, в Тамбовской областной научной универсальной библиотеке имени А.С. Пушкина торжественно откроют мемориальную доску в память о ее сотрудниках — участников Великой Отечественной войны и всех трудившихся здесь в военные годы.

- Волею судьбы для библиотекарей, читателей и партнеров главной книжной сокровищницы Тамбовщины «круглые» даты Великой Победы неотделимы от юбилеев Пушкинской библиотеки. В этом году ей исполняется 190-лет. В здании на ул. Интернациональная, 17 Тамбова на средства, собранные коллективом библиотеки, установлена мемориальная доска. На ней увековечены имена 11 фронтовиков. В их числе — библиотековед, библиограф Александр Сапогов, чье 100-летие со дня рождения отмечается в этом году, и автор вальса «На сопках Маньчжурии» Илья Шатров. Работая в библиотеке, музыкант встретил войну и отсюда ушел на фронт, - сообщает пресс-служба Пушкинской библиотеки.

Участие в церемонии открытия мемориального знака примут ветераны библиотеки, ее сотрудники, а также руководители регионального управления культуры и архивного дела, читатели и представители литературной общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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