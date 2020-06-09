2020-06-09T11:10:05+03:00
Происшествия

В Мичуринске несовершеннолетние мотоциклист и его пассажир пострадали в столкновении с легковушкой

Молодые люди 14 и 17 лет оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы в ДТП получил 14-летний подросток и его 17-летний приятельТравмы в ДТП получил 14-летний подросток и его 17-летний приятельФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних, произошла 8 июня в 22 часа 50 минут на улице Интернациональной в районе дома №100 города Мичуринска. Как рассказали в региональном УГИБДД, четырнадцатилетний водитель мотоцикла «Мotoland XV250-A», совершая обгон, столкнулся с автомобилем «Lada Granta», под управлением 22-летней девушки.

- В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла «Мotoland XV250-A», а так же его пассажир, семнадцатилетний молодой человек, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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