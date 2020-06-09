В Тамбове пройдет фестиваль модерна

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:41:05+03:00

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10 июня, в день, когда празднуется Всемирный день модерна, в Тамбове стартует дебютный фестиваль, посвященный этому направлению в искусстве и архитектуре. Из-за действующих ограничений по коронавирусу фестиваль пройдет в режиме онлайн, поэтому окунуться в эпоху модерна можно будет, не выходя из дома. А познакомят с искусством высокого стиля в живописи, поэзии, музыке, моде и архитектуре эпохи XIX–XX веков известные тамбовские актеры, музыканты, рестораторы, дизайнеры, искусствоведы и экскурсоводы.

Впервые праздник модерна в Тамбове отметили тематическим велопробегом 2 года назад, когда прошел первый твидовый ретровелопробег, организатором которого стал краевед Александр Горелов и экскурсовод Олег Карнаухов. Тогда и появилась идея устроить масштабный фестиваль.

Тамбов может похвастаться не одним десятком старинных зданий, построенных в стиле модерн. Дом Михаила Асеева, а ныне Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» - один из красивейших домов, выполненных в этом стиле. Он и станет главной площадкой фестиваля. В программе: тематические мастер-классы, салонные игры начала XX века, выставки, посвященные стилю модерн.

Фестиваль модерна - уникальный проект историко-культурного Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Он познакомит каждого желающего с материалами, посвященными архитектуре, живописи, поэзии, музыке, моде и гастрономии той эпохи. Особое внимание будет уделено провинциальному модерну.

10 июня с 9:00 до 21:00 состоятся премьеры тематических экскурсий в особняках Михаила Васильевича Асеева и Василия Тихоновича Асеева. Пройдут экскурсии по объектам культурного наследия эпохи модерн в городе Тамбове. Одним из знаковых событий фестиваля станет уже знакомый многим ретровелопробег.

Подготовка к фестивалю проходила на протяжении года. В салоне «Модистка» усадьбы Асеевых участники фестиваля подбирали для себя не только подходящий фасон костюма, но и продумывали подачу образа целиком. Танцевальный сезон мастер-классов «Ангажемент в русской усадьбе» помогал познакомиться с историко-бытовыми танцами, популярными в конце XIX - начале XX века в Европе и России.

- За онлайн трансляциями мероприятий фестиваля можно будет следить в официальных группах в социальных сетях: Facebook и Instargam. Записи мероприятий будут добавлены для постоянного доступа на YouTube канал Музейного комплекса «Усадьба Асеевых», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU