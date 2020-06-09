2020-06-09T09:58:59+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин за рулем иномарки врезался в припаркованную фуру

В ДТП пострадал 29-летний водитель «Kia Cerato»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Нетрезвый водитель иномарки влетел в грузовикНетрезвый водитель иномарки влетел в грузовикФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, виновником которой стал пьяный водитель, произошла, 8 июня в 17 часов 50 минут на улице Пирогова около дома №24 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Kia Cerato», будучи нетрезвым, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Man», в составе полуприцепа «Шмитц». Водителя этого автомобиля в момент столкновения в кабине не было.

- В результате аварии ранения получил водитель автомобиля «Kia Cerato», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Медицинскую помощь ему оказали на месте.

В ДТП пострадал 29-летний водитель легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В ДТП пострадал 29-летний водитель легковушкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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