Пьяный тамбовчанин за рулем иномарки врезался в припаркованную фуру

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:58:59+03:00

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Авария, виновником которой стал пьяный водитель, произошла, 8 июня в 17 часов 50 минут на улице Пирогова около дома №24 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Kia Cerato», будучи нетрезвым, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Man», в составе полуприцепа «Шмитц». Водителя этого автомобиля в момент столкновения в кабине не было.

- В результате аварии ранения получил водитель автомобиля «Kia Cerato», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Медицинскую помощь ему оказали на месте.

В ДТП пострадал 29-летний водитель легковушкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU