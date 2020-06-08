2020-06-08T21:31:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два человека умерли от коронавируса в Тамбовской области

Жертвами инфекции стали жительницы Моршанского и Токаревского районов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области еще два человека умерли от коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 14. От COVID-19 скончалась 70-летняя жительница Моршанского района. Пенсионерка страдала ишемией, сахарным диабетом и ожирением. С признаками двухстороннего воспаления легких женщину госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где, несмотря на помощь медиков, она умерла. Вторая жертва инфекции -76-летняя жительница Токаревского района. Она также проходила лечение в Центре, где умерла на четвертые сутки.

- Среди сопутствующих заболеваний у пациентки были ишемия, гипертония и ожирение, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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