В Тамбове экс-заместитель главы администрации города предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:20:58+03:00

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Алехина, обвиняемого во взяточничестве (ст. 290 УК РФ (10 эпизодов), ст. 291.2 УК РФ (15 эпизодов)).

По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, в сентябре-октябре 2018 года, во время Покровской ярмарки, через сотрудников городской администрации города чиновник получал от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взятки. В общей сложности он получил от них более 400 тысяч рублей.

Бывший экс-заместитель мэра брал взятки за возможность участвовать в ярмарке либо за предоставление наиболее выгодных условий торговли. Следствию удалось доказать незаконное получение бывшим чиновником свыше 400 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

- В ходе следствия фигурант был временно отстранен от занимаемой должности, а позже уволен из городской администрации. Обвиняемый не признал вины в совершении коррупционных преступлений, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области. - Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде с вынесением обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU