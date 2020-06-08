В Тамбове отключат холодную воду в жилых домах, детских садах, гостиницах и других учреждениях
В Тамбове 9 июня произойдет отключение холодной воды в жилых домах, детских садах, гостиницах, социальных и оздоровительных учреждениях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением АО «Тамбовские коммунальные системы» плановых работ по технологическому подключению к сетям водоснабжения Ду-300 мм по улице Набережной.
Известно, что подача холодного водоснабжения будет прекращена с 9:00 и до окончания работ, т.е. приблизительно до 17:00 по следующим адресам:
- ул.Советская,99 а «Торговый центр «РИО»;
- ул.Рассказовская; ул.Затонная; ул.Земляной Вал; ул.Луговая;
- Рассказовское шоссе, от ул.Набережной до микрорайона «Пригородный лес»;
- микрорайон «Пригородный лес»;
- ул.им.маршала Малиновского, ул.Дачная, ул.Лунная, ул.Лесная, ул.Луговая;
- детские сады по адресам: Рассказовское шоссе, 3 (д/с «Аленушка»), Рассказовское шоссе,7 (д/с «Белочка»);
- ул.им.маршала Малиновского,37;
- ул.Лунная, 13 (гостиница «Спартак»);
- ул.Лунная, 11а («Парк-Отель «PLESS»);
- ул.им.маршала Малиновского,4 («Тамбовский геронтологический центр»);
- ул.им.маршала Малиновского,12 («Тамбовкурорт»);
- Пригородный лес, к.101 («Амакса Парк-отель»);
- пос. «Тамбовский1 лесхоз»;
- котельные «МНТК», д/с «Белочка», «Тамбовкурорт», «Геронтологический центр», «Амакс Парк-отель».
ИСТОЧНИК KP.RU