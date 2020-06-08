В Тамбове отключат холодную воду в жилых домах, детских садах, гостиницах и других учреждениях

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:04:20+03:00

Ее не будет примерно восемь часов

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В Тамбове 9 июня произойдет отключение холодной воды в жилых домах, детских садах, гостиницах, социальных и оздоровительных учреждениях. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением АО «Тамбовские коммунальные системы» плановых работ по технологическому подключению к сетям водоснабжения Ду-300 мм по улице Набережной.

Известно, что подача холодного водоснабжения будет прекращена с 9:00 и до окончания работ, т.е. приблизительно до 17:00 по следующим адресам:

- ул.Советская,99 а «Торговый центр «РИО»;

- ул.Рассказовская; ул.Затонная; ул.Земляной Вал; ул.Луговая;

- Рассказовское шоссе, от ул.Набережной до микрорайона «Пригородный лес»;

- микрорайон «Пригородный лес»;

- ул.им.маршала Малиновского, ул.Дачная, ул.Лунная, ул.Лесная, ул.Луговая;

- детские сады по адресам: Рассказовское шоссе, 3 (д/с «Аленушка»), Рассказовское шоссе,7 (д/с «Белочка»);

- ул.им.маршала Малиновского,37;

- ул.Лунная, 13 (гостиница «Спартак»);

- ул.Лунная, 11а («Парк-Отель «PLESS»);

- ул.им.маршала Малиновского,4 («Тамбовский геронтологический центр»);

- ул.им.маршала Малиновского,12 («Тамбовкурорт»);

- Пригородный лес, к.101 («Амакса Парк-отель»);

- пос. «Тамбовский1 лесхоз»;

- котельные «МНТК», д/с «Белочка», «Тамбовкурорт», «Геронтологический центр», «Амакс Парк-отель».

ИСТОЧНИК KP.RU