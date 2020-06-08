2020-06-08T17:15:20+03:00
Общество

В Тамбовской области появится новая награда

Знак «За вклад в охрану здоровья» смогут получить медики и соцработники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области появится новая награда. Специальным нагрудным знаком «За вклад в охрану здоровья» в первую очередь наградят тех, кто в период пандемии коронавирусной инфекции ухаживает за больными людьми.

- Это знак за вклад в охрану здоровья населения Тамбовской области, - пояснил глава администрации тамбовской области Александр Никитин. - Считаю, что это очень важный шаг со стороны власти, это выражение благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Это будет касаться соцработников, медицинских работников. Новый знак будет давать право претендовать на звание «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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