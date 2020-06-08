2020-06-08T15:45:08+03:00
Общество

В Тамбове жители восьми улиц останутся без электричества

Свет временно отключат 9 июня
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ 9 июня отключат электроэнергию на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 15.00

- ул. Пятилетки, д. 2-52;

- ул. Пушкарская, д. 92-104;

- ул. Защитная, д. 2-18;

- ул. Донская, д. 4-18;

- ул. Строителей, д. 2-14;

- ул. Отдыха, д.1;

с 8.30 до 11.30 и с 13.00 до 16.30

- ул. Тамбов-4, д. 7-9, 14;

- ул. Сенько, д. 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области появится новая награда
В Мичуринске местный житель убил приятеля ударом ножа в грудь
В Тамбове жители восьми улиц останутся без электричества
В Тамбовской области мужчина пытался задушить пенсионера
В Тамбове на Центральном рынке полицейские «накрыли» точку по продаже контрафактных сигарет
В администрации Тамбова назначен новый председатель жилищного комитета
На севере Тамбова произошла авария с участием четырех автомобилей
Число заболевших коронавирусом жителей Тамбовской области превысило 3,5 тысячи
В Тамбовской области ветеринары начали плановую вакцинацию диких животных против бешенства
В общежитии тамбовского технического университета объявили карантин из-за коронавируса
В Тамбовской области 68 человек заразились коронавирусом на 7 июня
В Тамбовской области коронавирусом заразились еще 64 человека
Тамбовчанин, оставивший машину для ремонта, лишился колес
Ансамбль суконной фабрики Асеевых в Тамбовской области отказались признавать памятником
Тамбовчане останутся без радио и телевидения
12-й человек умер от коронавируса в Тамбовской области
В Тамбовской области сироте должны возместить около 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца
Липчане воровали продукты из магазинов Мичуринска, а затем продавали их на рынке в своем городе
Экс-председателю комитета мэрии Тамбова Оксане Ларкиной вынесли приговор
Тамбовские полицейские задержали мужчину, который угрожал своему знакомому топором
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Тамбовчане смогут задать вопросы о ЕГЭ
Тамбовчанке, расплачивавшейся в магазинах чужой банковской картой, вынесли приговор
Администрация города Мичуринска разыскивает родственников погибших во время войны земляков
Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 11 июня
Двое мужчин обворовали здание недействующей больницы в Тамбовской области
В Пушкинской библиотеке Тамбова организовали прием крышек