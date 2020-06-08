В Тамбове жители восьми улиц останутся без электричества

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:45:08+03:00

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В областном центре в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ 9 июня отключат электроэнергию на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 15.00

- ул. Пятилетки, д. 2-52;

- ул. Пушкарская, д. 92-104;

- ул. Защитная, д. 2-18;

- ул. Донская, д. 4-18;

- ул. Строителей, д. 2-14;

- ул. Отдыха, д.1;

с 8.30 до 11.30 и с 13.00 до 16.30

- ул. Тамбов-4, д. 7-9, 14;

- ул. Сенько, д. 4.

ИСТОЧНИК KP.RU