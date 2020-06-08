В Тамбове жители восьми улиц останутся без электричества
Свет временно отключат 9 июня
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В областном центре в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ 9 июня отключат электроэнергию на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Света временно не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 15.00
- ул. Пятилетки, д. 2-52;
- ул. Пушкарская, д. 92-104;
- ул. Защитная, д. 2-18;
- ул. Донская, д. 4-18;
- ул. Строителей, д. 2-14;
- ул. Отдыха, д.1;
с 8.30 до 11.30 и с 13.00 до 16.30
- ул. Тамбов-4, д. 7-9, 14;
- ул. Сенько, д. 4.
ИСТОЧНИК KP.RU