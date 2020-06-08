2020-06-08T16:31:52+03:00
Происшествия

В Мичуринске местный житель убил приятеля ударом ножа в грудь

Преступление произошло в одном из общежитий наукограда
Ксения АЛЕШИНА
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Ночью, 7 июня этого года, в одной из комнат общежития, расположенного на улице Автозаводской города Мичуринска, соседи нашли тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении данного преступления подозревается 38-летний ранее судимый местный житель. По версии следствия, мичуринец вместе с компанией знакомых распивал у себя в комнате спиртные напитки. Во время застолья между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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