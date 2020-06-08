В Мичуринске местный житель убил приятеля ударом ножа в грудь
Ночью, 7 июня этого года, в одной из комнат общежития, расположенного на улице Автозаводской города Мичуринска, соседи нашли тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В совершении данного преступления подозревается 38-летний ранее судимый местный житель. По версии следствия, мичуринец вместе с компанией знакомых распивал у себя в комнате спиртные напитки. Во время застолья между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил со стола нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения мужчина сразу скончался.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU