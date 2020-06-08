В Тамбовской области мужчина пытался задушить пенсионера

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:00:44+03:00

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В селе Старое Тарбеево Мичуринского района в гости к 51-летнему местному жителю пришел 69-летний родственник. Между мужчинами произошел конфликт, который едва не закончился трагедией. Хозяин дома схватил за шею пенсионера и стал душить, угрожая убийством. К счастью, потерпевший остался жив.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Установлено, что ранее мужчина уже не раз имел проблемы с полицией. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU