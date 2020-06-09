2020-06-09T09:30:02+03:00
Происшествия

В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело за кражу планшетного компьютера из магазина

Похищенную технику мужчина успел продать, а деньги потратил на себя
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу цифровой техники, совершенную в одном из магазинов областного центра, расположенного на улице Чичерина. Стражи порядка установили личность вора, который украл планшетный компьютер марки «Леново» и задержали его. Им оказался 32-летний тамбовчанин.

- Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний. Выяснилось, что задержанный успел продать планшет, а деньги потратил на себя. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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