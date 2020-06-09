В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело за кражу планшетного компьютера из магазина
Тамбовские полицейские раскрыли кражу цифровой техники, совершенную в одном из магазинов областного центра, расположенного на улице Чичерина. Стражи порядка установили личность вора, который украл планшетный компьютер марки «Леново» и задержали его. Им оказался 32-летний тамбовчанин.
- Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний. Выяснилось, что задержанный успел продать планшет, а деньги потратил на себя. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU