В администрации Тамбова назначен новый председатель жилищного комитета

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:08:33+03:00

Им стал экс-заместитель начальника регионального управления по охране окружающей среды и природопользования

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Новым председателем жилищного комитета администрации города Тамбова (до проведения конкурса) назначен Александр Бессонов. Ранее он работал в управлении по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской области, где прошел путь от главного специалиста-эксперта до заместителя начальника управления.

- Александр Алексеевич Бессонов родился в Пичаевском районе Тамбовской области, образование высшее. Является государственным советником 2 класса, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в апреле текущего года временно исполняющий обязанности председателя жилищного комитета администрации Тамбова Константин Шульгин ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Этот пост он занимал с мая 2019 года. На место врио был назначен Вячеслав Чепрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU