В администрации Тамбова назначен новый председатель жилищного комитета
Новым председателем жилищного комитета администрации города Тамбова (до проведения конкурса) назначен Александр Бессонов. Ранее он работал в управлении по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской области, где прошел путь от главного специалиста-эксперта до заместителя начальника управления.
- Александр Алексеевич Бессонов родился в Пичаевском районе Тамбовской области, образование высшее. Является государственным советником 2 класса, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что в апреле текущего года временно исполняющий обязанности председателя жилищного комитета администрации Тамбова Константин Шульгин ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Этот пост он занимал с мая 2019 года. На место врио был назначен Вячеслав Чепрасов.
ИСТОЧНИК KP.RU