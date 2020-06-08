2020-06-08T14:13:40+03:00
Происшествия

В Тамбове на Центральном рынке полицейские «накрыли» точку по продаже контрафактных сигарет

Стражи порядка изъяли более 100 пачек нелегальной продукции
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудникам отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову поступила оперативная информация о том, что одна из торговых точек, расположенных на Центральном рынке, занимается продажей контрафактных табачных изделий.

Прибыв по адресу, информация подтвердилась. Полицейские изъяли из незаконного оборота 120 пачек сигарет различного наименования с признаками контрафакта. Их направили на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

- Сообщить о фактах реализации продукции с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД области 79-09-54, а также телефону 02. По каждому полученному сообщению органы внутренних дел проводят соответствующие проверки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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