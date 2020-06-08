На севере Тамбова произошла авария с участием четырех автомобилей

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:24:13+03:00

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Авария с участием четырех автомобилей произошла 7 июня в 18 часов 30 минут на улице Сабуровской в районе дома №2а города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander», выезжая с дворовой территории, столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia» под управлением 34-летнего мужчины. После столкновения «Skoda Octavia» вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen Jetta» под управлением 37-летнего мужчины. Эта иномарка, в свою очередь, наехала на автомобиль «Toyota Corolla», который был припаркован на стоянке.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Volkswagen Jetta»: 34-летняя женщина и пятилетняя девочка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU