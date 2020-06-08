Число заболевших коронавирусом жителей Тамбовской области превысило 3,5 тысячи

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:40:29+03:00

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Число заболевших коронавирусом жителей Тамбовской области по состоянию на 8 июня достигло 3504 человек, 1565 из них выздоровели, 12 умерли. За последние сутки инфекцию диагностировали еще у 65 жителей региона. Заболевание подтвердилось у 24 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также пятерых детей от 5 до 15 лет. Все они контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 421 человек, из них диагноз «пневмония» у 363 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 4117 тамбовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU