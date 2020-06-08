В Тамбовской области ветеринары начали плановую вакцинацию диких животных против бешенства
Для их приманок будет разложено более 180 доз вакцин
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По информации регионального управления ветеринарии, на Тамбовщине стартовала плановая вакцинация диких животных против бешенства. Ветеринары разложат свыше 180 доз вакцины во всех районах области в местах их миграции и обитания.
- Мероприятия по профилактике бешенства диких животных в области проводятся ежегодно. Плановая иммунизация на территории Тамбовщины также будет проведена в 3 и 4 кварталах 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Специалисты уверяют, что применение вакцины никак не навредит животным.
ИСТОЧНИК KP.RU