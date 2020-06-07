2020-06-07T12:10:50+03:00
Общество

В Тамбовской области 68 человек заразились коронавирусом на 7 июня

Среди инфицированных 14-летний подросток
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Тамбовской области выявили 68 новых случаев коронавируса 7 июня. Среди заразившихся: 25 мужчин, 42 женщины, один ребенок - мальчик 14 лет. Возраст взрослых от 23 до 84 лет. Все инфицированные контактировали с ковидными больными.

За время эпидемии в регионе зарегистрировали 3 439 инфицированных, из них 1205 - без клинических проявлений. 1 524 пациента выздоровели: 704 выписали из стационара, 820 сняли с амбулаторного наблюдения. 12 человек умерли.

На госпитализации - 428 человек, из них диагноз «пневмония» у 366 человек. На домашнем карантине - 4 120 (из них подтвержденных случаев - 1475, они входят в общее количество).

Сняты с наблюдения на дому - 8 108 тамбовчан. Выписаны из больниц - 1 306. Всего обследованных - 13 962.

ИСТОЧНИК KP.RU

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