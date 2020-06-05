Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 3307 человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:59:47+03:00

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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом достигло 3307 человек. 1175 из них болели без каких-либо симптомов, 1451 на сегодняшний день выздоровели, 11 человек умерли.

5 июня диагноз подтвердился еще у 65 человек. Среди них 16 мужчин и 48 женщин в возрасте от 21 до 91 года, а также 3-летняя девочка. Все заразились после контакта с больными коронавирусом.

- На госпитализации находятся 370 человек, из них диагноз «пневмония» у 308 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4197 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU