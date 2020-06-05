2020-06-05T10:59:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 3307 человек

5 июня болезнь подтвердилась у 65 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области число заболевших коронавирусом достигло 3307 человек. 1175 из них болели без каких-либо симптомов, 1451 на сегодняшний день выздоровели, 11 человек умерли.

5 июня диагноз подтвердился еще у 65 человек. Среди них 16 мужчин и 48 женщин в возрасте от 21 до 91 года, а также 3-летняя девочка. Все заразились после контакта с больными коронавирусом.

- На госпитализации находятся 370 человек, из них диагноз «пневмония» у 308 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4197 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области 68 человек заразились коронавирусом на 7 июня
В Тамбовской области коронавирусом заразились еще 64 человека
Тамбовчанин, оставивший машину для ремонта, лишился колес
Ансамбль суконной фабрики Асеевых в Тамбовской области отказались признавать памятником
Тамбовчане останутся без радио и телевидения
12-й человек умер от коронавируса в Тамбовской области
В Тамбовской области сироте должны возместить около 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца
Липчане воровали продукты из магазинов Мичуринска, а затем продавали их на рынке в своем городе
Экс-председателю комитета мэрии Тамбова Оксане Ларкиной вынесли приговор
Тамбовские полицейские задержали мужчину, который угрожал своему знакомому топором
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Тамбовчане смогут задать вопросы о ЕГЭ
Тамбовчанке, расплачивавшейся в магазинах чужой банковской картой, вынесли приговор
Администрация города Мичуринска разыскивает родственников погибших во время войны земляков
Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 11 июня
Двое мужчин обворовали здание недействующей больницы в Тамбовской области
В Пушкинской библиотеке Тамбова организовали прием крышек