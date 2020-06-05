2020-06-05T10:10:15+03:00
Происшествия

Тамбовчанка за рулем иномарки, выезжая с обочины, задела «Daewoo Matiz»

В аварии пострадали водители обоих автомобилей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Столкновение двух иномарок произошло в Мичуринском районеСтолкновение двух иномарок произошло в Мичуринском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получили травмы женщины-водители двух автомобилей, произошла 4 июня в шесть часов вечера на 2 километре автодороги «Мичуринск-Кочетовка-5», проходящей по территории Мичуринского района. По данным областного УГИБДД, 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Ford Fiesta», выезжая с обочины, столкнулась с автомобилем «Daewoo Matiz», также под управлением 30-летней тамбовчанки. Ее автомобиль двигался в попутном направлении.

- В результате аварии травмы получила водитель автомобиля «Ford Fiesta», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Бригада скорой помощи доставила ее в ТОГБУЗ «Центральная городская больница города Мичуринска». Водитель автомобиля«Daewoo Matiz» после происшествия самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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