2020-06-05T09:34:18+03:00
Спорт

В Тамбовской области ветераны спорта получили по 4 тысячи рублей

Выплаты получили 50 человек
Ксения АЛЕШИНА
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Ветеран спорта Николай СкороходовВетеран спорта Николай СкороходовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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50 ветеранов тамбовского спорта получили выплаты в размере 4 тысяч рублей. В их число вошли тренеры, внесшие вклад в развитие спорта в регионе и имеющие значительные достижения.

- В числе наставников легкоатлеты Анатолий Краснянский и Юрий Барбашов, дзюдоисты Николай Долгов и Виктор Радин, боксеры Виталий Коростелев и Николай Храпцов, борцы Анатолий Беляков и Виктор Пчелинцев, а также Людмила Сафенина (конькобежный спорт), Борис Соломатин (баскетбол), Николай Скороходов (лыжные гонки), Валерий Шарапов (футбол) и другие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России принял решение об оказании адресной материальной помощи неработающим ветеранам сферы физической культуры и спорта, оказавшимся в затруднительном материальном положении в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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