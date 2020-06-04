Тамбовчанин нанес приятелю смертельный удар ножом в ногу

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:01:01+03:00

На сегодняшний день мужчина находится под стражей

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В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний приятель погибшего. По версии следствия, 30 мая текущего года, потерпевший находился в квартире подозреваемого, где вместе с хозяином распивал спиртные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, во время которого хозяин дома схватил со стола нож и нанес гостю удар в правую ногу. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он на следующий день скончался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU