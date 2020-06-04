2020-06-04T18:01:01+03:00
Происшествия

Тамбовчанин нанес приятелю смертельный удар ножом в ногу

На сегодняшний день мужчина находится под стражей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний приятель погибшего. По версии следствия, 30 мая текущего года, потерпевший находился в квартире подозреваемого, где вместе с хозяином распивал спиртные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, во время которого хозяин дома схватил со стола нож и нанес гостю удар в правую ногу. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он на следующий день скончался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области 68 человек заразились коронавирусом на 7 июня
В Тамбовской области коронавирусом заразились еще 64 человека
Тамбовчанин, оставивший машину для ремонта, лишился колес
Ансамбль суконной фабрики Асеевых в Тамбовской области отказались признавать памятником
Тамбовчане останутся без радио и телевидения
12-й человек умер от коронавируса в Тамбовской области
В Тамбовской области сироте должны возместить около 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца
Липчане воровали продукты из магазинов Мичуринска, а затем продавали их на рынке в своем городе
Экс-председателю комитета мэрии Тамбова Оксане Ларкиной вынесли приговор
Тамбовские полицейские задержали мужчину, который угрожал своему знакомому топором
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Тамбовчане смогут задать вопросы о ЕГЭ
Тамбовчанке, расплачивавшейся в магазинах чужой банковской картой, вынесли приговор
Администрация города Мичуринска разыскивает родственников погибших во время войны земляков
Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 11 июня
Двое мужчин обворовали здание недействующей больницы в Тамбовской области
В Пушкинской библиотеке Тамбова организовали прием крышек