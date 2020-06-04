Тамбовчанин нанес приятелю смертельный удар ножом в ногу
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний приятель погибшего. По версии следствия, 30 мая текущего года, потерпевший находился в квартире подозреваемого, где вместе с хозяином распивал спиртные напитки.
Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, во время которого хозяин дома схватил со стола нож и нанес гостю удар в правую ногу. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он на следующий день скончался.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU