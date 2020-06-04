Жителям севера Тамбова отключат горячую воду

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:27:57+03:00

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В Тамбове продолжаются гидравлические испытания на сетях теплоснабжения. Очередные отключения запланированы в многоэтажках, запитанных от тепломагистрали ТМ-2А. Так, с 4 по 8 июня будут отключены дома в районе улиц Магистральная, Рылеева, Социалистическая, Мичуринская, К.Маркса, Чичерина.

Всего в зону отключения попадают 52 многоквартирных дома, а также детские сады «Аленький цветочек» (ул.Рылеева, 92), «Мальвина» (ул. Магистральная, 7), «Журавлик» (ул.Магистральная, 21).

Кроме того, по данным администрации города Тамбова, в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ завтра, 5 июня, будет прекращена подача электроэнергии потребителям по адресам:

с 09.00 до 15.00:

- СНТ по Рассказовскому ш.;

с 13.30 до 16.30:

- ул. Носовская, д.12-20;

- ул. Студенецкая, д.9-19, 20-42;

- ул. Октябрьская, д.19-33;

- ул. Базарной, д.107-111, 114-122.

ИСТОЧНИК KP.RU