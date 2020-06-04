Тамбовские лагеря начнут работать не раньше 10 июля

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:00:28+03:00

В этом году отдохнуть смогут 4 тысячи детей, это вдвое меньше, чем обычно

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Стали известны некоторые подробности летней оздоровительной компании в Тамбовской области. По словам начальника регионального управления соцзащиты и социальной политики Анны Ореховой, лагеря начнут принимать детей сразу после вступления в силу третьего уровня снятия ограничений, что по предварительным оценкам специалистов, произойдет не ранее 10 июля. Однако, точная дата начала первой смены пока неизвестна.

Летняя оздоровительная кампания будет не похожа на все предыдущие в связи ограничениями, призванными не допустить случаи заражения коронавирусом. Так, из-за необходимости обеспечить социальное дистанцирование, лагеря примут в два раза меньше детей. Детям будет запрещено покидать территорию лагеря до конца смены. ожидается, что нынешним летом в лагерях отдыха смогут отдохнуть около 4 тысяч детей.

Воспитателей, вожатых и обслуживающий персонал обяжут носить маски и перчатки. Контакты между отрядами сведут к минимуму. Никого посторонних, в том числе и родителей, не пустят на территорию лагеря. Будет увеличен штат медицинских работников.

Между тем продолжительность смены не изменится – она по-прежнему составит 21 день. Стоимость путевки по сравнению с прошлым годом незначительно выросла и утверждена в размере 15156 рублей. Также в регионе продолжат действовать сертификаты на приобретение путевок, которые расширяют возможности родителей организовать оздоровительный отдых своему ребенку. Пока планируют принять детей 23 лагеря из 30.

В этом году не будет отправки детей в лагерь «Орленок» на Азовском море. Кроме того, не решен вопрос об организации трудовых лагерей и палаточных лагерей. Заявки на путевку в лагерь родители смогут оформлять уже с 5 июня. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции заявление и документы можно будет подать через сайт управления социальной защиты населения и семейной политики области, а также через сайты центров социального обслуживания населения по месту жительства.

- Впервые в этом году в Тамбовской области в летнюю оздоровительную кампанию во всех образовательных организациях с 1 июня запустили онлайн-лагеря, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Только за июнь в каждой школе пройдет от 2 до 4 краткосрочных онлайн-смен различной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU