2020-06-04T16:21:41+03:00
Происшествия

Тамбовский суд оштрафовал иностранца на 150 тысяч рублей за дачу взятки полицейскому

Гражданин Таджикистана пытался уладить проблему своего незаконного пребывания на территории РФ
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий».

Установлено, что в марте этого года молодого человека пригласили в отдел миграции УМВД России по городу Тамбову, где ему сообщили о нарушении им режима пребывания на территории Российской Федерации. Парня предупредили о том, что в отношении него будет составлен административный протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ.

- Зная, что санкцией указанной статьи, наряду с административным штрафом, предусмотрено выдворение за пределы РФ, обвиняемый решил дать взятку должностному лицу, надеясь, что это позволит избежать составления в отношении него административного протокола, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - С этой целью, придя в кабинет сотрудника миграционного отдела, он положил на стол деньги в размере 15 тысяч рублей. Однако должностное лицо отказалось принять взятку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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