Пассажирские автобусы Тамбовской области пройдут проверку

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:19:12+03:00

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В Тамбовской области с 5 по 12 июня пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие

«Автобус». Как рассказали в региональном УГИБДД, за 4 месяца текущего года в регионе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей пассажирского транспорта. Только в одной такой аварии, произошедшей 22 марта в Жердевском районе, 2 человека погибли и 21 пострадал. Всего в ДТП с автобусами травмировались 23 человека.

Несмотря на снижение количества таких аварий на 70%, количество погибших и раненных в них людей увеличилось, на 200% и 28% соответственно.

- Операция «Автобус» проводится для повышения безопасности в области пассажирских перевозок автобусами и профилактики аварийности, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Автоинспекторы проведут массовые проверки водителей автобусов, будет организовано скрытое патрулирование с использованием транспортных средств органов внутренних дел без нанесенных цветографических схем для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Госавтоинспекция Тамбовской области обращается к тамбовчанам с просьбой сообщать о ставших известных им нарушениях Правил дорожного движения, которые совершают водители автобусов на маршрутах движения. Зафиксировать правонарушение, например разговор водителя автобуса во время движения по телефону или проезд на запрещающий сигнал светофора, пассажиры могут на телефон или смартфон.Информацию о нарушениях можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 53-40-67.

ИСТОЧНИК KP.RU