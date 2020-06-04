2020-06-04T14:25:27+03:00
Происшествия

В Тамбовской области будут судить мужчину, который набросился на полицейского с топором

Житель Рассказовского района пытался заступиться за отца
Ксения АЛЕШИНА
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В Рассказовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, вечером 19 апреля этого года, в одном из сел Рассказовского района сотрудники УГИБДД остановили автомобиль без государственных регистрационных знаков, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

Во время оформления административного материала к патрульному автомобилю подошел находившийся в нетрезвом состоянии сын правонарушителя. Мужчина держал в руках топор, и, размахивая им, стал угрожать расправой полицейскому.

- Для пресечения противоправных действий обвиняемого сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие для производства предупредительного выстрела. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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