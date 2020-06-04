Почти 4 килограмма наркотиков нашли тамбовские полицейские в машине жителей Краснодарского края

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:46:06+03:00

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2 июня в Жердевском районе в 13 часов сотрудники ДПС несли службу на 543 км автодороги Р-22. Полицейские обратили внимание на подозрительную иномарку, которая, не доезжая до поста, свернула на грунтовую дорогу и двигалась параллельно трассе, пытаясь скрыться. Стражи порядка сели в служебный автомобиль и стали преследовать неизвестного. Попытка скрыться не удалась, сотрудники дорожной полиции совместно с подоспевшей следственно-оперативной группой блокировали автомобиль марки «Хонда», в которой сидели двое.

Было установлено, что за рулем с признаками наркотического опьянения находился 42-летний мужчина, а рядом с ним – 33-летняя пассажирка. Оба являются уроженцами Краснодарского края. Причина того, что водитель так стремительно пытался уехать, выяснилась после досмотра автомобиля. Там обнаружили крупную партию наркотиков. В пакетах было расфасовано: 984 гр. наркотического средства «гашиш», 975 гр. наркотического средства «амфетомин», 964 гр. наркотического средства «мефедрон», а также 990 гр. наркотического средства «метамфетомин».

Автомобиль и наркотики изъяли. Вещества отправили на экспертизу, задержанных доставили в отдел полиции, где от них получили признательные показания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - За перевозку наркотиков в крупном объеме задержанным может грозить суровое уголовное наказание с длительным лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU