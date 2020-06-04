2020-06-04T12:04:04+03:00
Происшествия

В Мичуринске водитель сбил на тротуаре женщину и врезался в гараж

Пешеход оказалась в больнице с множественными переломами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После наезда на пешехода легковушка протаранила чужой гаражПосле наезда на пешехода легковушка протаранила чужой гаражФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой серьезные травмы получила 60-летняя женщина, произошла 3 июня в 17 часов 13 минут на улице Рязанской в районе дома №15 города Мичуринска. По данным областного УГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», по непонятной причине не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на женщину-пешехода, которая из-за отсутствия тротуаров шла по правому краю проезжей части дороги навстречу движения машин. После наезда на пенсионерку, автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в гараж частного домовладения.

- В результате аварии женщина получила многочисленные переломы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавшую доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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