В Тамбове велосипедист угодил под грузовик
45-летний мужчина в момент аварии проезжал через перекресток
Мужчину сбили на пешеходном переходеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове произошла авария с участием велосипедиста. ДТП зафиксировали 3 июня в 5 часов 43 минуты на улице Мичуринской в районе дома №110 к. 1 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель грузового автомобиля «AФ4750E5-4» на регулируемом перекрестке наехал на 45-летнего мужчину, который на велосипеде проезжал по пешеходному переходу пересекал проезжую часть дороги.
- В результате аварии велосипедист получил травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в больницу им. Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU