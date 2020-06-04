В Тамбове велосипедист угодил под грузовик

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:33:58+03:00

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В Тамбове произошла авария с участием велосипедиста. ДТП зафиксировали 3 июня в 5 часов 43 минуты на улице Мичуринской в районе дома №110 к. 1 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель грузового автомобиля «AФ4750E5-4» на регулируемом перекрестке наехал на 45-летнего мужчину, который на велосипеде проезжал по пешеходному переходу пересекал проезжую часть дороги.

- В результате аварии велосипедист получил травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в больницу им. Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU