Житель Тамбовщины, убивший односельчанина кочергой, предстанет перед судом

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:15:19+03:00

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В Моршанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 25 февраля этого года, обвиняемый распивал спиртные напитки в доме у односельчанина. Во время застолья мужчине показались оскорбительными некоторые высказывания хозяина жилища в его адрес, связанные с криминальным прошлым. Разозлившись, он стал избивать приятеля металлической кочергой и обухом топора. От полученных травм головы и множественных переломов ребер 52-летний потерпевший сразу скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU