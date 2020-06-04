Число жертв коронавируса в Тамбовской области достигло 11

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:34:53+03:00

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В Тамбовской области от коронавируса умер еще один человек. Очередной, одиннадцатой, жертвой болезни стала 75-летняя жительница областного центра. Пенсионерка страдала сахарным диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и ожирением. После появления признаков ОРВИ женщина не стала обращаться к врачу. Через 10 дней после начала заболевания ее в экстренном порядке госпитализировали с признаками двухсторонней пневмонии.

При поступлении медики оценили ее состояние как крайне тяжёлое. Несмотря на интенсивное лечение и реанимационные мероприятия через 8 часов после госпитализации наступила смерть.

- По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU