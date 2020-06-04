2020-06-04T13:38:57+03:00
Общество

В Моршанском районе отремонтируют плотину

Работы должны начать 10 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Из-за ремонтных работ уровень воды в водохранилище будет понижен до естественного уровняИз-за ремонтных работ уровень воды в водохранилище будет понижен до естественного уровняФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Моршанском районе на реке Цна сотрудники Цнинской шлюзованной системы водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» отремонтируют плотину. Работы на гидротехническом сооружении Мутасьевского гидроузла планируют начать с 10 июня, из-за чего уровень воды в водохранилище будет понижен до естественного уровня.

- По окончании ремонта уровень воды будет восстановлен до летних эксплуатационных отметок, гидротехническое сооружение будет работать в штатном режиме. По словам специалистов управления по охране окружающей среды и природопользованию области, исправность ГТС обеспечит его безопасную эксплуатацию, в том числе в период прохождения весеннего паводка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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