Больше 300 человек в Тамбовской области болеют пневмонией

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:15:25+03:00

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Количество заболевших коронавирусом тамбовчан на сегодняшний день, 2 июня, достигло 3110 человек, 1240 из них выздоровели, 10 умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 63 человек. Из них 28 мужчины и 34 женщины в возрасте от 31 до 82 лет, а также 1 мальчик 11 лет. Один заразившийся приехал из другого региона, все остальные контактировали с заболевшими.

- На госпитализации сейчас находятся 390 человек, из них диагноз «пневмония» у 319 пациентов, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4377 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU