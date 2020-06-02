Тамбовчанин за рулем «ВАЗ-2115» врезался в мост

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадал 45-летний водитель, произошла 1 июня в 3 часа 50 минут на 419 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Никифоровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением машиной, съехал и допустил в правый по ходу движения кювет и налетел на опору моста.

- В результате аварии 45-летний водитель получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в больницу города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU