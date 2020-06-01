2020-06-01T16:39:59+03:00
Общество

В Тамбове жители девяти улиц останутся без электричества

Это связано с аварийно-восстановительными работами, которые проведут в областном центре 2 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 2 июня в областном центре временно отключат свет сразу на девяти улицах. Причиной тому станет проведение АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ.

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 15.00: - ул. Менделеева, дома 58-77; - ул. Вавилова, дома 19-37; - ул. 8 Марта, дома 3-25; - ул. Металлистов, дом 3-21; - пр. 8 Марта, дома 3-19; - ул. Ломоносова, дома 1-5; - ул. Никифоровская, дома 133-149; с 9.30 до 14.00: - ул. Чичерина, д. 48; с 9.00 до 12.00: - ул. Магистральная, д. 4; с 13.30 до 16.30: - ул. Бастионная, дома 22 и 31-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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