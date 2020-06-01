В тамбовском кожвендиспансере открыли детское отделение

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:03:04+03:00

Теперь у маленьких пациентов есть свой отдельный вход и регистратура

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В Тамбовском областном кожно-венерологическом диспансере открыли детское поликлиническое отделение. Это событие приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня.

Детское отделение оборудовали отдельным входом и регистратурой. Для того, чтобы максимально сократить время ожидания приема юными тамбовчанами, в медучреждении взяли на вооружение бережливые технологии.

- Для детского поликлинического отделения специально реконструировали часть здания за счет средств, полученных за оказание платных услуг. Работы начались еще в конце 2019 года. За это время максимально расширили пространство, сделали качественный ремонт. В помещении выделены зона пребывания посетителей и открытая регистратура, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В отделение закупили комфортную мебель и телевизор, по которому юные пациенты будут смотреть мультфильмы и профилактические ролики. Кроме того, там установили современную сплит-систему, тепловую завесу на входной группе и ультрафиолетовый бактерицидный излучатель, который позволит свети к минимуму возможность заражения инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU