Тамбовчанке грозит колония за плохое обращение с детьми

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:02:40+03:00

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30-летняя тамбовчанка может получить судимость за ненадлежащее воспитание детей. Возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Гавриловского района инициировала местная прокуратура. Установлено, что на иждивении женщины находятся двое маленьких детей: 4 и 5 лет. Малышей мать часто оставляет одних, причем на долгое время, воспитанием детей женщина не занимается: у них нет игрушек, книжек и всего того, что необходимо для полноценного развития. Из-за этого они не разговаривают и, по мнению врачей, нуждаются в консультации и лечении. Матери малышей не раз выдавали направления к специалистам, но женщина их игнорировала. Она даже не знает диагноза, который поставлен ее детям.

Известно также, что женщина нигде не работает. Пенсию, которую она получает по потере кормильца, а также пособие на детей, тратит на собственные нужды. На многочисленные беседы с органами опеки и попечительства не реагирует. Только в течение 2020 года она четырежды привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, в связи с тем, что отсутствовала дома, не занималась воспитанием детей и распивала спиртные напитки.

- Все это свидетельствует о невыполнении матерью своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области. - В этой связи прокуратура района инициировала возбуждение в отношении матери уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас по материалам прокурорской проверки проводится дознание. По закону нерадивой мамаше может грозить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU