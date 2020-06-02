В Тамбовской области женщина пыталась задушить 84-летнюю мать

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:42:04+03:00

Жительница города Рассказово накинулась на родительницу во время ссоры

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В городе Рассказово 58-летняя местная жительница во время ссоры с 84-летней матерью схватила ее за шею и грозилась задушить. К счастью, конфликт удалось уладить, и пожилая женщина не пострадала.

- Потерпевшая и свидетели конфликт опрошены, от злоумышленницы получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении гражданки ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU