На Тамбовщине 21-летнего жителя Воронежской области осудили за дачу взятки полицейскому

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:36:28+03:00

Страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения в 99 тысяч рублей

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В городе Рассказово суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Воронежской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 «Дача взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий».

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в январе этого года обвиняемый пытался передать взятку в размере 99 тысяч рублей сотруднику полиции за не регистрацию сообщения о его мошеннических действиях. Однако страж порядка от денег отказался.

- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU