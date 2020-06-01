В городе Уварово дополнительно развернули 120 коек для пациентов с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:01:59+03:00

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В Тамбовской области появились дополнительные 120 коек для лечения больных коронавирусом. Новое отделение развернули на базе Уваровской центральной районной больницы.

- В отделении обеспечена подводка кислорода к 70 процентам коек. Здесь предусмотрена вся необходимая диагностическая база. Медики могут оперативно провести ультразвуковые и рентгенологические исследования, в том числе с использованием компьютерного томографа, а также лабораторную экспресс-диагностику. Палата реанимации и интенсивной терапии оснащена аппаратами ИВЛ и аппаратами слежения основных жизненно-важных показателей пациента, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В отделении будут трудиться четыре анестезиолога-реаниматолога, 17 врачей (среди которых: инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 40 средних медицинских работников (медицинские сестры-анестезисты, палатные медицинские сестры, рентгенлаборанты), 18 человек младшего медицинского персонала. Известно, что весь персонал прошел обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU